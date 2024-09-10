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Gaziantep FK, David Okereke'yi Transfer Etti

Gaziantep FK, İtalyan liginden forvet David Okereke'yi kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 17:49
Gaziantep FK, David Okereke'yi Transfer Etti

Gaziantep FK'dan Yeni Transfer

Trendyol Süper Lig kulübü Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi kadrosuna dahil etti.

Transfer Detayları

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Okereke'nin son olarak İtalya'nın Cremonese takımında mücadele ettiği belirtildi. 27 yaşındaki golcünün, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı kaydedildi.

Imza Töreni

Okereke'nin imza törenine Gaziantep FK Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi (sağ) kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi (sağ) kadrosuna kattı. İmza törenine Kulüp başkanı Memik Yılmaz (sol) da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi (sağ) kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi (sağ) kadrosuna kattı. İmza törenine Kulüp başkanı Memik Yılmaz (sol) da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi (sağ) kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi (sağ) kadrosuna kattı. İmza törenine Kulüp başkanı Memik Yılmaz (sol) da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi (sağ) kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi (sağ) kadrosuna kattı. İmza törenine Kulüp başkanı Memik Yılmaz (sol) da katıldı.

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