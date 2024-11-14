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Gaziantep FK'de İç Sahada Az, Deplasmanda Çok Gol Krizi

Gaziantep FK, sahasında az, deplasmanda ise çok gol yiyerek dikkat çekiyor. Savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:30
Gaziantep FK'de İç Sahada Az, Deplasmanda Çok Gol Krizi

Gaziantep FK'de İç Sahada Az, Deplasmanda Çok Gol Krizi

Trendoyol Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, ligin 11. haftasında dikkat çekici bir performans sergileyerek iç sahada sadece 4 gol yerken, deplasmanda ise kalesinde 14 golle en çok gol yiyen takım olma unvanını elde etti. Ligin ilk haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen ve 6. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan ekip, bu iki maç haricinde rakiplerinden gol yemeden başarılı olamadı.

İç Saha Performansı ve Deplasman Sorunu

Seyircisi önünde oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde 4 gol gören Gaziantep FK, Fenerbahçe (3) ve İkas Eyüpspor (3) ardından iç sahada en az gol yiyen 3. takım oldu. Ancak deplasmanda oynadığı 6 maçta 14 gol yiyerek, iç saha performansından oldukça uzak bir görüntü sergiliyor. Bu anlamda TÜMOSAN Konyaspor (15) ve Onvo Antalyaspor (14) ile birlikte deplasmanda en çok gol yiyen takım konumundalar.

Ertuğrul Ersoy'un Açıklamaları

Gaziantep FK savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın oldukça genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Oynadıkları takımların hepsine gol attıklarını ancak aynı zamanda her maçta kalesinde gol de gördüklerini belirten Ertuğrul, "Bu ligde gol atıyorsan bir şekilde maç kazanıyorsun. Savunmadaki birlikteliğimizi geliştirirsek kolay gol atan ve zor gol yiyen bir takım olacağız" dedi.

Selçuk İnan'ın Yöntemi

Teknik direktör Selçuk İnan'ın takım üzerindeki etkisine de değinen Ertuğrul, hocanın istediği sistemin Türkiye'de daha önce uygulanmamış bir yöntem olmadığını ve kendisinin bu sistemden güçlü bir stoper olarak faydalanmak istediğini aktardı. "Kırık bek modeli" olarak adlandırılan bu sistemle oynadıklarını vurguladı. Ertuğrul, ayrıca İnan’ın takımın başına geçmesiyle birlikte daha fazla süre almaya başladığını ve bu durumdan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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