DOLAR
34,89 -0,09%
EURO
36,7 -0,26%
ALTIN
3.010,3 1,19%
BITCOIN
3.532.321,01 0,06%

Gaziantep FK'de Sakatlık Raporu: Dört Futbolcunun Durumu Açıklandı

Gaziantep FK, sakat oyuncuları Sorescu, Dıoudis, Saborit ve Bitok'un tedavi süreçleri hakkında son durumu paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 20:41
Gaziantep FK'de Sakatlık Raporu: Dört Futbolcunun Durumu Açıklandı

Gaziantep FK'de Sakatlık Raporu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlıkları bulunan dört futbolcusunun durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sakatlık Durumları

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Sorescu'nun sol uyluk iç adalesinde yırtık tespit edildiği ifade edilirken, kaleci Dıoudis'in ise sağ uyluk üst adalesinde benzer bir sorun yaşadığı belirtildi. Her iki oyuncunun tedavi sürecinin devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca, geçen hafta ameliyat edilen Saborit'in tedavisinin planlandığı gibi sürdüğü ve rehabilitasyon sürecinin başladığı kaydedildi. Buna ek olarak, sağlık ekibinin takibinde olan Bitok'un bireysel antrenmanlara başladığı bilgisi verildi. Bitok'un sahalara dönüş sürecinin titizlikle yürütüldüğü ifade edilerek, taraftarlara umut verildi.

İLGİLİ HABERLER

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Malmö ile Karşılaştı: Okan Buruk'un Stratejik Değişiklikleri ve Önemli Notlar
2
TFF, 2025 Yılı FIFA Hakemleri Listesini Duyurdu
3
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Final Turu Yakın
4
Gaziantep FK'de Sakatlık Raporu: Dört Futbolcunun Durumu Açıklandı
5
Denizlispor'da Olağanüstü Genel Kurulda Aday Çıkmadı
6
Fenerbahçe Opet Avrupa'da ZVVZ USK Prag'ı Yendi
7
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Takım Performansını Değerlendirdi

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları