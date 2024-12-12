Gaziantep FK'de Sakatlık Raporu: Dört Futbolcunun Durumu Açıklandı

Gaziantep FK'de Sakatlık Raporu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlıkları bulunan dört futbolcusunun durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sakatlık Durumları

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Sorescu'nun sol uyluk iç adalesinde yırtık tespit edildiği ifade edilirken, kaleci Dıoudis'in ise sağ uyluk üst adalesinde benzer bir sorun yaşadığı belirtildi. Her iki oyuncunun tedavi sürecinin devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca, geçen hafta ameliyat edilen Saborit'in tedavisinin planlandığı gibi sürdüğü ve rehabilitasyon sürecinin başladığı kaydedildi. Buna ek olarak, sağlık ekibinin takibinde olan Bitok'un bireysel antrenmanlara başladığı bilgisi verildi. Bitok'un sahalara dönüş sürecinin titizlikle yürütüldüğü ifade edilerek, taraftarlara umut verildi.