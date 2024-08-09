Gaziantep FK, Emre Taşdemir ile Anlaştı

Gaziantep FK Transferini Gerçekleştirdi

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, futbolcu Emre Taşdemir'i kadrosuna dahil etti. Kulübün resmi açıklamasına göre, son olarak Pendikspor forması giyen Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

İmza Töreni ve Başarı Dilekleri

Emre Taşdemir, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yöneticiler Uğur Şireci, Mustafa Kara ve İskender Kaplan eşliğinde düzenlenen resmi imza töreninde kırmızı-siyahlı renklere bağlı bir sözleşmeye imza attı. Kulüp açıklamasında, "Emre Taşdemir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı.