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Gaziantep FK, Erteleme Sürecini Avantaja Dönüştürmeyi Hedefliyor

Gaziantep FK, ertelenen Galatasaray maçı ve bay geçecek haftayı değerlendirerek başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:45
Gaziantep FK, Erteleme Sürecini Avantaja Dönüştürmeyi Hedefliyor

Gaziantep FK, Hafta Boşluğunu Avantaja Dönüştürecek

Trendyol Süper Lig'in temsilcisi Gaziantep FK, Galatasaray ile yapılması planlanan maçın ertelenmesi ve 4. haftayı bay geçmesinin getirdiği süreyi en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Yeni Sezona Umutla Başladı

Güneydoğu ekibi, 2024-2025 sezonuna Sipay Bodrum FK'ya karşı deplasmanda elde ettiği galibiyetle başladı. Ancak, 2. haftada taraftarının önünde oynadığı Samsunspor maçını 1-0'lık skorla kaybederek hayal kırıklığı yaşadı. İyi Bir Hazırlık Süreci Bekliyor

Evinde alınan bu mağlubiyetin ardından Gaziantep FK, ertelenen Galatasaray maçı ve bay geçecek süreyi değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Yılmaz'dan Açıklamalar

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 13 yeni transfer yaparak neredeyse yeni bir takım oluşturduklarını belirtti. Yılmaz, oyuncuların adaptasyon sürecini hızlandırmak için bu boş zamanı iyi değerlendireceklerini ifade etti.

Yılmaz, "Ligimize iyi başladık ama evimizdeki maçı iyi oynayamadık. Ertelenen maç ve bay geçecek haftada hazırlıklarımızı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Taraftarımızın güveni ve desteği bizim için çok değerli, onlara daha iyi bir futbol sunmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

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