Gaziantep FK, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman toplamda 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon egzersizleri ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Gelecek İdman

Gaziantep ekibi, yarın bir başka idman yaparak Eyüpspor maçı için son hazırlıklarını sürdürecek. Takım, hem kondisyon hem de strateji açısından en iyi şekilde hazır olmayı hedefliyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Badou Ndiaye (solda) de yer aldı.