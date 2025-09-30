Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman raporu ve hazırlık süreci

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Seans, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı; ardından şut çalışmaları yapıldı ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

