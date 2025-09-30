Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, 5 Ekim Pazar deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 21:54
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman raporu ve hazırlık süreci

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Seans, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı; ardından şut çalışmaları yapıldı ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih...

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı: RAMS Park'ta 22.00 Randevusu
2
Galatasaray - Liverpool: RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi heyecanı (671 gün sonra)
3
Selectum Gold Cup 2026 Antalya'da — Çocuk Futboluna 2,5 Milyon Dolar Yatırım
4
Göztepe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Urla'da Sürdürdü
5
Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Mauro Icardi'nin başarısı dünyayı salladı: Övgü yağdırdılar
7
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar