Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Antrenman raporu ve hazırlık süreci
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Seans, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı; ardından şut çalışmaları yapıldı ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
