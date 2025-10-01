Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde 5 Ekim'de oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını 1 saat 20 dakikalık antrenmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 19:45
Burak Yılmaz yönetiminde 1 saat 20 dakikalık antrenman

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

