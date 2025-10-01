Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Burak Yılmaz yönetiminde 1 saat 20 dakikalık antrenman
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
