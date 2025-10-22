Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Kulüp açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman; 5'e 2 pas çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 10. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Kozlowski (arkada) ile Maxim (önde) de antrenmanda yer aldı.