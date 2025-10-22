Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 21:21
Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Kulüp açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman; 5'e 2 pas çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 10. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 10. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Kozlowski (arkada) ile Maxim (önde) de antrenmanda yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 10. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı...

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortahisar Belediyespor 39-30 Göztepe — Hentbol Kadınlar Süper Lig Erteleme Maçı
2
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Casademont Zaragoza 79-72 ile ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi
3
Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
Trabzonspor, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Sivasspor, Atakaş Hatayspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
6
Fenerbahçe - Stuttgart: Hoeness "Kazanmak için her şeyi yapacağız", Atakan "Evimde olmak güzel"
7
Alanyaspor 40 puan hedefliyor: Pereira'dan Kocaelispor maçı öncesi uyarı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi