Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanı tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 20:29
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşti ve 1 saat 10 dakika sürdü.

Çalışma, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, sonra 5'e 2 pas çalışmaları yapıldı ve antrenman taktik çalışmalarla son buldu.

Karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
