Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman Detayları
Antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşti ve 1 saat 10 dakika sürdü.
Çalışma, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, sonra 5'e 2 pas çalışmaları yapıldı ve antrenman taktik çalışmalarla son buldu.
Karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.
