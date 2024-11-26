Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, antrenmanlar teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk olarak yenilenme koşularıyla başlayan antrenman, ardından aktivasyon hareketleri ile devam etti. Çalışmalar, top sürme egzersizleri ile sona erdi. Ancak, takımın önemli oyuncularından Godfrey Bitok, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak özel bir program altında çalışmaya devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Yenilenme koşularıyla başlayan antrenman, aktivasyon hareketleriyle devam etti ve top sürme çalışmalarıyla son buldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Yenilenme koşularıyla başlayan antrenman, aktivasyon hareketleriyle devam etti ve top sürme çalışmalarıyla son buldu.