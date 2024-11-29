DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,67 -0,11%
ALTIN
2.962,51 -0,95%
BITCOIN
3.410.115,47 -3,64%

Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile 2 Aralık'ta oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:22
Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından top kapma çalışmalarına geçildi ve son olarak taktik çalışmalara yer verildi. Tedavileri devam eden Godfrey Bitok ve Emre Taşdemir, takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalara devam ettiler.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçındaki hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 6 Aralık'ta
2
Trabzonspor, Gaziantep Basketbol'u 85-63 Yendi
3
Nesine 3. Lig: Alanya 1221 ve 52 Orduspor PK Eşitliği
4
Göztepe, Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
5
Hasan Arat Beşiktaş'a Veda Etti: 'İçim Rahat, Huzurluyum'
6
Başakşehir, Göztepe Maçına Hazır: Son Antrenman Tamamlandı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı