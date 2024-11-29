Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından top kapma çalışmalarına geçildi ve son olarak taktik çalışmalara yer verildi. Tedavileri devam eden Godfrey Bitok ve Emre Taşdemir, takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalara devam ettiler.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçındaki hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.