Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için önemli bir hazırlık sürecini geride bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas uygulamaları ile devam etti. Çalışma, maçın son taktik detayları ile son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, yoğun tempoda geçen hazırlıklarının ardından maç saatini sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.