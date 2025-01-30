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Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Gaziantep FK, 3 Şubat'ta Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:59
Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Gaziantep FK Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile yapacağı kritik maça hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı ve ardından top sürme çalışmaları ile geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Yeni Transfer Katıldı

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Muhammed Gümüşkaya, takımla ilk antrenmanına katılarak takıma adaptasyon sürecine başladı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçı için son hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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