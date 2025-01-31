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Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Galatasaray'a karşı zafer hedefliyor. Teknik direktör Selçuk İnan ve futbolcular, taraftar desteğiyle 3 puan peşinde.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:55
Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Galatasaray'ı Evinde Konuk Edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Teknik direktör Selçuk İnan, bu önemli mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini vurguladı.

Zafer Beklentisi ve Taraftar Desteği

İnan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, taraftarlarının galibiyet beklediğini belirterek, "Hiçbir değişiklik yapmadık. Evimizde hangi maçı oynayacaksak rakibin artılarını ve eksilerini değerlendirerek maça hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu maç da öyle olacak," dedi.

Özellikle Galatasaray maçı için şehir ve oyuncular açısından farklı bir atmosfer olacağını ifade eden İnan, "Bu tür maçlar şehirlerde bayram havası gibi karşılanır. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah bir zafer elde edebiliriz, bir maç kazanabiliriz," şeklinde konuştu.

Kacper Kozlowski'nin Açıklamaları

Futbolculardan Kacper Kozlowski ise Galatasaray'ın lig lideri ve güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Bizim için büyük bir maç olacak. Galatasaray'a karşı evimizde 3 puan almak için oynayacağız," dedi. Kozlowski, taraftarların desteğinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "İçerideki ve deplasmandaki maçlar için taraftar desteği büyük bir fark yaratıyor. İyi futbol oynayarak onları stada çekebiliriz," diye ekledi.

Gaziantep FK futbolcularından orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski (fotoğrafta), kulüp...

Gaziantep FK futbolcularından orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski (fotoğrafta), kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK futbolcularından orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski (fotoğrafta), kulüp...

Gaziantep FK futbolcularından orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski (fotoğrafta), kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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