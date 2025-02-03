Gaziantep FK-Galatasaray Maçından Notlar: Okan Buruk'tan 3 Değişiklik

Okan Buruk'tan Kadro Değişiklikleri

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Galatasaray, Ajax karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'e döndü ve Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın 11'i

Okan Buruk, takımını müsabakaya Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Sallai, Mertens ve Osimhen 11'i ile çıkardı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman ve Metahan Baltacı yer aldı. Buruk, Ajax karşısında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.

Gaziantep FK'nın Kadrosu

Ev sahibi Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, takımını Mustafa Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi ve Okereke 11'i ile sahaya sürdü. Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Boateng, M'Bakata, Ogün Özçiçek ve Ömürcan Artan yer aldı.

Morata'nın İlk 18'de Yer Alması

Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol yıldız Alvaro Morata, yedek kulübesinde yer alarak teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda forma giyme fırsatını bekliyor.

Taraftar Desteği

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşırken iki takımın taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdiler. Ev sahibi Gaziantep FK taraftarları ise koltukların büyük bir kısmını doldurarak atmosferi renklendirdi.