Gaziantep FK, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK'nın Göztepe Maçı Hazırlıkları
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü Göztepe ile gerçekleştireceği maça yönelik antrenman çalışmalarını sürdürmektedir.
Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetimindeki Antrenman
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 1 saat 15 dakika boyunca gerçekleştirildi. Isınma ve Koordinasyon
Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlamış, ardından şut ve taktik antrenmanları ile devam etmiştir.
Son Hazırlık İdmanı
Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenman ile yarınki maça hazırlıklarını tamamlayacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.