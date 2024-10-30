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Gaziantep FK, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Göztepe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:36
Gaziantep FK, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK'nın Göztepe Maçı Hazırlıkları

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü Göztepe ile gerçekleştireceği maça yönelik antrenman çalışmalarını sürdürmektedir.

Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetimindeki Antrenman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 1 saat 15 dakika boyunca gerçekleştirildi. Isınma ve Koordinasyon

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlamış, ardından şut ve taktik antrenmanları ile devam etmiştir.

Son Hazırlık İdmanı

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenman ile yarınki maça hazırlıklarını tamamlayacak.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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