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Gaziantep FK Göztepe Maçında Yenilmezlik İddiasında

Gaziantep FK, Göztepe karşısında galibiyet hedefliyor, Başkan Yılmaz takımın formunu değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:07
Gaziantep FK Göztepe Maçında Yenilmezlik İddiasında

Gaziantep FK, Göztepe Karşısında Üst Sıralara Tırmanmak İstiyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın oynayacakları Göztepe maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak üç puan hedeflediklerini açıkladı.

Yenilmezlik Serisi

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başladıklarını ancak sonrakı haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını ifade etti. Takımın son üç karşılaşmada yenildiğine dikkat çeken Yılmaz, yenilmezliği alışkanlık haline getirip yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Yeni Dinamik Bir Kadro

Takımın yeni bir kadro oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, "Yavaş yavaş takımımızda özgüven yerine oturdu. İyi bir takımız ve inşallah Göztepe maçını da kazanacağız." dedi.

Taraftar Desteği ve Gelecek Hedefler

Son üç haftada 5 puan toplayan takımın pes etme ruhunun bulunmadığını ifade eden Yılmaz, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "İnşallah daha üst sıraları göreceğiz. Takımımıza, hocamıza ve seyircimize güveniyoruz. Kendi evimizde oynamamızın avantajını kullanacağız." dedi. Cuma günü futbol şansının kendilerinden yana olmasını temenni eden Yılmaz, üç puan alarak yoluna devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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