Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK'nın Hatayspor Maçına Hazırlığı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Atakaş Hatayspor karşılaşması için antrenmanlarını tamamladı.

Antreman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtilmiştir. Antreman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlamış, ardından pas organizasyonları ve taktik çalışmalarla devam etmiştir. Sonuç

Kırmızı-siyahlı takım, bu antrenmanla birlikte Hatayspor karşısındaki mücadeleye hazırlıklarını başarılı bir şekilde tamamlamıştır.