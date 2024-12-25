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Gaziantep FK: İç Sahada Kalp Kazandırdı, Dış Sahada Sıkıntı Yaşadı

Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen, dış sahada ise en çok gol yiyen takım olarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:12
Gaziantep FK: İç Sahada Kalp Kazandırdı, Dış Sahada Sıkıntı Yaşadı

Gaziantep FK'nın Süper Lig İlk Yarısı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Gaziantep FK, evinde yediği sadece 4 golle "en az", deplasmanda ise kalesinde gördüğü 20 golle "en çok" gol yiyen takım oldu. Bu durum, ekibin istikrarsız bir performans sergilediğini gösteriyor.

16 maçta 24 gol yiyen Gaziantep FK, buna karşılık rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başardı. İç sahada son 5 karşılaşmasında 5 galibiyet elde eden takım, bu sayede 21 puan toplayarak 8. sıraya yükseldi.

İç Sahada Göz Dolduran Performans

Güneydoğu temsilcisi, iç saha maçlarında taraftarının yüzünü güldürdü. Sezona Reeder Samsunspor ile 1-0 mağlup olarak başlayan ekip, ardından TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Onvo Antalyaspor karşısında galip geldi. Ayrıca, Trabzonpor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Bu performansla birlikte, 12 gol atarak iç sahada en az gol yiyen takım unvanına sahip oldu. 17 puan toplayarak iç saha puan cetvelinde averajla 5. sırada yer aldı.

Dış Sahada Mücadeleci Ama Başarısız

Gaziantep FK, bu sezon deplasmanda sadece Bodrum FK yendi. Ancak, Net Global Sivasspor, Galatasaray, Eyüpspor, Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor gibi takımlara yenildi. Bu dönemde 20 gol yiyen ekip, Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda en çok gol yiyen takım oldu.

Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda sadece Alanyaspor karşısında gol atma başarısı gösteremedi.

2024 Yılındaki İç Saha Performansı

2024 yılında taraftarının önünde toplamda 19 karşılaşma oynayan Gaziantep FK, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. 2023-2024 sezonunun bu döneminde iç sahada 11 maçta, 3 galibiyet ve mağlubiyet yaşadı, ayrıca 5 kez de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 13 gol atıp 13 gol yedi.

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