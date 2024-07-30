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Gaziantep FK, İspanyol Stoper Enric Saborit ile Sözleşme İmzaladı

Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulübü yeni transferine başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:55
Gaziantep FK, İspanyol Stoper Enric Saborit ile Sözleşme İmzaladı

Gaziantep FK, Yeni Transfer ile Güçleniyor

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, 32 yaşındaki İspanyol stoper Enric Saborit'i kadrosuna dahil etti.

Yeni Sözleşme Detayları

Kulübün resmi açıklamasında, Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Saborit, Gaziantep FK başkanı Memik Yılmaz ile birlikte düzenlenen bir törenle sözleşmesini imzaladı.

Başarı Dilekleri

Açıklamada, "Enric Saborit'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleriyle yeni transfere destek verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i kadrosuna kattı.

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