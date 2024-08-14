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Gaziantep FK, Janio Bikel ile Sözleşmesini Feshetti

Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Janio Bikel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:19
Gaziantep FK, Janio Bikel ile Sözleşmesini Feshetti

Gaziantep FK, Janio Bikel ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig’in iddialı takımlarından Gaziantep FK, geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Janio Bikel ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün resmi açıklamasına göre, Bikel’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedildi.

Kulüpten Teşekkür Mesajı

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Janio Bikel ile sözleşmemiz, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Bikel’e kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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