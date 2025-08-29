DOLAR
Gaziantep FK, Kasımpaşa Deplasmanında — Süper Lig 4. Hafta

Gaziantep FK, Süper Lig 4. hafta maçında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak, hakem Ozan Ergün.

Gaziantep FK, Kasımpaşa Deplasmanına Çıkıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 4. hafta maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Maç Detayları

Müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Gaziantep FK'de Durum

Güneydoğu temsilcisi ligde açılış maçında Galatasaray'a, ikinci hafta ise Konyaspor'a 3-0 skorlarla mağlup oldu. Teknik direktör değişikliğinin ardından evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Yeni teknik direktör Burak Yılmaz, geçen sezon çalıştırdığı Kasımpaşa'ya karşı mücadele verecek.

İki Takımın Geçmişi

İki takım arasında ligde oynanan 12 karşılaşmanın dördünü Gaziantep FK, dördünü Kasımpaşa kazanırken, dört maç da berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Güneydoğu temsilcisi rakip kaleyi 23 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü. Geçen sezon oynanan iki müsabaka da 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu buluşma takımların 13. randevusu olacak.

