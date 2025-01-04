Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

Gaziantep FK, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 21 puana ulaşmış durumda. Ancak, takımda tedavi süreçleri devam eden Saborit, Emre Taşdemir ve Eren Erdoğan, bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte, sarı kart ceza sınırında bulunan Ertuğrul Ersoy, Viana ve Lungoyi, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Adana Demirspor maçında görev alamayacak.

Dış Saha Performansı Endişe Verici

Gaziantep FK, ligde iç sahada sadece bir yenilgi alsa da, deplasmanda istediği performansı sergileyemiyor. Takım, deplasmanda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Kasımpaşa ile 11. Mücadele

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa ile toplam 11. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 10 maçta, Kasımpaşa 4, Gaziantep FK de 4 galibiyet alırken, 2 maç ise berabere sonuçlanmıştı.