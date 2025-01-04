DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.471.851,7 0,18%

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor

Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Süper Lig'in 18. haftasında saat 13.30'da başlayacak maçta durum kritik.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:13
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

Gaziantep FK, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 21 puana ulaşmış durumda. Ancak, takımda tedavi süreçleri devam eden Saborit, Emre Taşdemir ve Eren Erdoğan, bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte, sarı kart ceza sınırında bulunan Ertuğrul Ersoy, Viana ve Lungoyi, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Adana Demirspor maçında görev alamayacak.

Dış Saha Performansı Endişe Verici

Gaziantep FK, ligde iç sahada sadece bir yenilgi alsa da, deplasmanda istediği performansı sergileyemiyor. Takım, deplasmanda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Kasımpaşa ile 11. Mücadele

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa ile toplam 11. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 10 maçta, Kasımpaşa 4, Gaziantep FK de 4 galibiyet alırken, 2 maç ise berabere sonuçlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hidayet Türkoğlu: 'Basketbola İlgi Artacak'
2
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor
3
Anadolu Efes İkinci Yarıda Kaybetti: Mijatovic'in Değerlendirmeleri
4
Beşiktaş, Rize'ye Gitti! Çaykur Rizespor ile Mücadele Başlıyor
5
Fenerbahçe, Twente ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor
6
TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Yarışları Ankara'da Başlıyor
7
PAOK Taraftarları RAMS Park'a Ulaştı

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!