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Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:02
Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Sakat Oyunculara Dikkat

Antrenmanda, tedavi süreçleri devam eden Godfrey Bitok ve Sokratis Dioudis takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa ile 5 Ocak Pazar günü yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarına yarın devam edecek.

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