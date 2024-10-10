Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazırlıkları Start Verdi

Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçı için hazırlıklarına start verdi.

Milli aranın ardından, ekip üç günlük iznin ardından çalışma programına döndü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan önderliğinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat yirmi dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Çalışma ısınma ve koordinasyon egzersizleriyle başladı ve pas ile top kapma çalışmaları ile sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idman ile hazırlıklarına devam edecek.