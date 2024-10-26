Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Konyaspor Maçından Önce Son Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Tahmin Edilen Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve pas çalışmaları ile başlayarak, 5'e 2 pas oyunları ve taktik organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu çalışmalarla birlikte Konyaspor maçına hazır hale geldi ve maç saatini dört gözle beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.