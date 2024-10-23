Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü Tüm İşçi Spor Kulübü Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman toplamda 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman süresince ısınma ve koordinasyon çalışmalarına yer verildi.

Çift Kale Maç İle Tamamlandı

İdman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolcu Maxim de yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda futbolcu Maxim de yer aldı.