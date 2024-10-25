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Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Konyaspor karşılaşması için idmanlara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:02
Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK'nın Hazırlıkları Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, antrenmanların teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Antrenman Detayları

75 dakika süren idmanda futbolcular, gol ve taktik çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla Konyaspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile devam ederken orta-şut çalışmaları ile son buldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile devam ederken orta-şut çalışmaları ile son buldu.

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