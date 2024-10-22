Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten edinilen bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, 70 dakika süresince yenileme ve pas çalışmaları yaparak çift kale maç gerçekleştirdi.

Tedavisi Devam Eden Oyuncular

Bu esnada tedavisine devam edilen David Okereke antrenmana katılmadı. Aynı zamanda, Godfrey Bitok ise fizyoterapistler eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı siyahlı takım, yarın düzenleyeceği antrenmanla birlikte Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etmeyi sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.