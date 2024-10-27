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Gaziantep FK, Konyaspor'u 3-1 Yenerek Moral Buldu

Gaziantep FK, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Selçuk İnan, galibiyet için oyuncularını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:30
Gaziantep FK, Konyaspor'u 3-1 Yenerek Moral Buldu

Gaziantep FK-Konyaspor Maçının Ardından

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından duyduğu mutluluğu dile getirdi. İnan, oyuncularını galibiyetlerinden dolayı kutladı.

Arzulu ve İstekli Başlangıç

Maçın ardından yapılan basın toplantısında, İnan, takımlarının karşılaşmaya istekli ve arzulu başladığını belirtti. İnan, "Müsabakaya oldukça iyi hazırlandık. Bugün bizim için çok önemliydi. Çünkü 6-7 maçtır kazanamıyorduk." ifadelerini kullandı.

Başarı ve Mücadele

Selçuk İnan, son dönemde iyi oyun sergilediklerini ancak sonuç alamadıklarını vurgulayarak, "Aslında zaman zaman istediğimiz oyunu sahaya yansıtan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün sonuç aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımın isteğinden, mücadelesinden fazlasıyla memnunum." dedi.

Teşekkür ve Kutlama

Son olarak, İnan, "Bugün hak ettikleri ve çok istedikleri galibiyeti aldıkları için oyuncularımı kutluyorum." diyerek, oyuncularına olan güvenini ve takdirini bir kez daha ifade etti.

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