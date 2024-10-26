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Gaziantep FK Konyaspor'u Ağırlayacak

Gaziantep FK, Süper Lig'de Konyaspor'la karşı karşıya geliyor. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:36
Gaziantep FK Konyaspor'u Ağırlayacak

Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Çıkıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Maç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı yönetecek hakem Burak Pakkan olacak. Gaziantep FK, ligde şu ana kadar oynadığı 8 maçta sadece bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı. Bu süreçte rakip filelere 9 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

İç Sahada Galibiyet Arayışı

Güneydoğulu temsilci, iç sahada henüz galibiyet sevinci yaşayamazken, bu maçta taraftarına 3 puan hediye etmeye çalışacak. Ancak, takımdaki sakat oyuncular Eren Erdoğan, Stephen ve Okereke karşılaşmada forma giyemeyecek.

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