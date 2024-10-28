Gaziantep FK, Ligde İkinci Galibiyetini Elde Etti

Gaziantep FK, Süper Lig'de Tarih Yazıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Evinde oynadığı bu mücadelenin sonucunda 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Gaziantep temsilcisi, ligdeki ikinci zaferini elde etti.

Sezona İyi Başlayamadı

Sezona Sipay Bodrum FK karşısında 1-0'lık galibiyetle başlamasına karşın Gaziantep FK, ardından Samsunspor, Galatasaray, Net Global Sivasspor ve Eyüpspor karşısında üst üste yenilgiler aldı. 4. haftada Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 ve Bellona Kayserispor ile de 2-2 berabere kaldı. Ayrıca ligin 4. haftasını da bay geçti.

İlk Ev Galibiyeti

Dün, kendi sahasında Konyaspor'u 3-1 yenerek taraftarı önünde ilk 3 puanını almış oldu. Bu galibiyetle Gaziantep FK, toplamda 9 puana ulaştı ve rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı Kart Sıkıntısı

Buna ek olarak, Gaziantep FK'nin iki önemli savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ve Saborit, sarı kart sınırına geldi. Bu oyuncular, 1 Kasım Cuma günü iç sahada oynanacak Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.