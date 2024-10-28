DOLAR
34,29 0%
EURO
37,01 0,2%
ALTIN
3.022,49 0,17%
BITCOIN
2.324.749,05 -0,03%

Gaziantep FK, Ligde İkinci Galibiyetini Elde Etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:08
Gaziantep FK, Ligde İkinci Galibiyetini Elde Etti

Gaziantep FK, Süper Lig'de Tarih Yazıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Evinde oynadığı bu mücadelenin sonucunda 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Gaziantep temsilcisi, ligdeki ikinci zaferini elde etti.

Sezona İyi Başlayamadı

Sezona Sipay Bodrum FK karşısında 1-0'lık galibiyetle başlamasına karşın Gaziantep FK, ardından Samsunspor, Galatasaray, Net Global Sivasspor ve Eyüpspor karşısında üst üste yenilgiler aldı. 4. haftada Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 ve Bellona Kayserispor ile de 2-2 berabere kaldı. Ayrıca ligin 4. haftasını da bay geçti.

İlk Ev Galibiyeti

Dün, kendi sahasında Konyaspor'u 3-1 yenerek taraftarı önünde ilk 3 puanını almış oldu. Bu galibiyetle Gaziantep FK, toplamda 9 puana ulaştı ve rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı Kart Sıkıntısı

Buna ek olarak, Gaziantep FK'nin iki önemli savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ve Saborit, sarı kart sınırına geldi. Bu oyuncular, 1 Kasım Cuma günü iç sahada oynanacak Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.

İLGİLİ HABERLER

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK, Ligde İkinci Galibiyetini Elde Etti
2
THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor
3
36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Sonuçlandı
4
Süper Kupa'da son söz TFF'nin!
5
Beşiktaş'ın ne kadar borcu olduğu ortaya çıktı
6
Okan Buruk'tan galibiyet sonrası şampiyonluk mesajı
7
Galatasaray'ın dev transfer planı hayal oldu

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek