Gaziantep FK, Net Global Sivasspor'u 2-1 Geçti: Teknik Direktör Selçuk İnan Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sivasspor zaferinin ardından oyuncularını tebrik etti ve Halil Dervişoğlu'na sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:36
Gaziantep FK, Net Global Sivasspor'u 2-1 Geçti: Teknik Direktör Selçuk İnan Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep FK, 2-1'lik Galibiyetle Sevindiriyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Selçuk İnan, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederek değerlendirmelerde bulundu.

Maçın Zorluğu ve Oyuncu Performansları

Basın toplantısında konuşan İnan, karşılaşmanın zor geçtiğini belirtti. Sivasspor'un son haftalarda iyi performans gösterdiğini ve fiziksel açıdan güçlü olduğunu aktararak, "Beşiktaş maçında mağlubiyeti çok da hak etmemişlerdi. Maçın başlarında çalıştığımız gibi Sivasspor'un eksikliklerini yakalayabildik. Özellikle sol taraftan ataklarımız oldu," ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda daha baskılı bir oyun sergilediklerini de vurgulayan İnan, "Final paslarında biraz eksik kaldık. Enerji olarak da çok yüksek başlamayınca maç ortada devam etti. Tüm ofansif oyuncularımızı sahaya sürmeye çalıştık. Zor bir maçtı, oyuncularımı kazandıkları için tebrik ediyorum," diye ekledi.

Halil Dervişoğlu'na Destek Çağrısı

Maç sonrası deneyimli futbolcu Halil Dervişoğlu'na taraftarların tepki göstermesine ilişkin sorulara yanıt veren İnan, "Halil güçlü bir oyuncu. Çok iyi, çok da duygusal bir oyuncu. Hiçbir oyuncuya bu şekilde davranışı doğru bulmuyorum. Taraftarlar, oyuncularının yüksek performans göstermesini ister. Halil'in performansı çok yüksekti ve asist yaptı. Bizim için önemli bir oyuncu," dedi.

İnan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Onlara sahip çıkmak, destek vermek lazım. En kötü halinde bile ona destek verirseniz, bir sonraki maç için daha fazlasını yapmaya çalışacaktır. Halil'den gayet memnunum, çok mücadele etti, önemli işler yaptı, yapacak da."

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Seymen Hayatını Kaybetti
2
ÇİMSA ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u Deplasmanda Yenerek 5. Galibiyetini Aldı
3
Amed Sportif Faaliyetler, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 Yenerek Zafere Ulaşıyor
4
Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 Mağlup Ederek Öne Geçti
5
Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 Geçti!
6
THY Avrupa Ligi CEO'su: NBA'in Avrupa'da Lig Kurma Planı Mantıksız
7
Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor