Gaziantep FK, Net Global Sivasspor'u 2-1 Geçti: Teknik Direktör Selçuk İnan Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep FK, 2-1'lik Galibiyetle Sevindiriyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Selçuk İnan, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederek değerlendirmelerde bulundu.

Maçın Zorluğu ve Oyuncu Performansları

Basın toplantısında konuşan İnan, karşılaşmanın zor geçtiğini belirtti. Sivasspor'un son haftalarda iyi performans gösterdiğini ve fiziksel açıdan güçlü olduğunu aktararak, "Beşiktaş maçında mağlubiyeti çok da hak etmemişlerdi. Maçın başlarında çalıştığımız gibi Sivasspor'un eksikliklerini yakalayabildik. Özellikle sol taraftan ataklarımız oldu," ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda daha baskılı bir oyun sergilediklerini de vurgulayan İnan, "Final paslarında biraz eksik kaldık. Enerji olarak da çok yüksek başlamayınca maç ortada devam etti. Tüm ofansif oyuncularımızı sahaya sürmeye çalıştık. Zor bir maçtı, oyuncularımı kazandıkları için tebrik ediyorum," diye ekledi.

Halil Dervişoğlu'na Destek Çağrısı

Maç sonrası deneyimli futbolcu Halil Dervişoğlu'na taraftarların tepki göstermesine ilişkin sorulara yanıt veren İnan, "Halil güçlü bir oyuncu. Çok iyi, çok da duygusal bir oyuncu. Hiçbir oyuncuya bu şekilde davranışı doğru bulmuyorum. Taraftarlar, oyuncularının yüksek performans göstermesini ister. Halil'in performansı çok yüksekti ve asist yaptı. Bizim için önemli bir oyuncu," dedi.

İnan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Onlara sahip çıkmak, destek vermek lazım. En kötü halinde bile ona destek verirseniz, bir sonraki maç için daha fazlasını yapmaya çalışacaktır. Halil'den gayet memnunum, çok mücadele etti, önemli işler yaptı, yapacak da."