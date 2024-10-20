Gaziantep FK'nın Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Gaziantep FK, Süper Lig'de 7 Maçtır Kazanamıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, deplasmanda Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, galibiyetsiz geçen sürecini 7 maça çıkardı. Sezona, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Gaziantep ekibi, sonrasında çeşitli zorluklarla karşılaştı.

Sezon Sonuçları ve Performans Analizi

Gaziantep FK, izleyen süreçte sırasıyla Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor'a 3-2 ve Eyüpspor'a da 3-2 yenildi. Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile ise 1-1 berabere kaldı. Bu sürecin ardından, takımlarından biriyle bir haftalık bay geçirerek, ligin ilk 9 haftasında toplamda sadece 6 puan topladı, rakip fileleri ise 9 kez havalandırmayı başardı. Ancak, kalelerinde 13 gol görmeleri, takımın savunma hattında eksikliklerin olduğunu gösteriyor.

Selçuk İnan Cezasını Tamamladı

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, 8. haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza almıştı. Cezasını tamamlayan İnan, ligin 10. haftasında, iç sahada oynanacak TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında takımıyla birlikte sahada olacak.