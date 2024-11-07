Gaziantep FK'nin Gol Yıldızı: Alexandru Maxim

Maxim'in Gaziantep FK'daki Başarıları

Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, kulüp tarihinin Süper Lig'deki en etkili oyuncusu olarak öne çıkıyor. 34 yaşındaki Rumen futbolcu, kırmızı-siyahlı forma altında 45 gol ve 28 asist ile büyük bir başarıya imza attı.

2019’dan Bu Yana

Maxim, 2019-2020 sezonunun devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiralanarak Gaziantep'e katıldı. İlk yarıda 15 maçta 7 gol ve 2 asist yaptı. 2020-2021 sezonu ise onun kariyerinde en skorer yıl oldu; bu sezon 38 maçta 15 gol ve 3 asist ile katkı sağladı.

Sakatlık ve Geri Dönüş

2021-2022 sezonunda sakatlık nedeniyle ligin ilk 6 haftasında sahalardan uzak kaldı. Ancak döndüğünde 31 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist ile etkili bir performans sergiledi. 2022-2023 sezonunun ilk yarısında ise 21 maçta 4 gol ve 6 asist ile takıma katkı sağlamaya devam etti.

Maxim'in İfadeleri

Maxim, AA muhabirine verdiği demeçte, "Takımda en çok gol atan oyuncu olmaktan gurur duyuyorum. Kulüp tarihine geçmek, benim için bir onurdur. Taraftarlarımızın mutluluğu bizim için önemlidir," dedi.

Forma Giymeye Devam Ediyor

Bu sezon kaptanlık pazubendini takan Maxim, 10 maçta 2 gol ve 1 asist yaparak liderlik rolüne devam ediyor. Eğer 5 maç daha forma giymesi halinde, Süper Lig'de Gaziantep'in en çok forma giyen oyuncusu unvanını kazanacak.

Sonuç

Maxim, Gaziantep FK için sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir sembol haline geliyor. Takım ve şehir için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı olan futbolcu, kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam edecektir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, attığı 45 gol ve yaptığı 28 asistle kulüp tarihinin Süper Lig'de gol yollarındaki en etkili oyuncusu oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, attığı 45 gol ve yaptığı 28 asistle kulüp tarihinin Süper Lig'de gol yollarındaki en etkili oyuncusu oldu.