DOLAR
34,25 -0,15%
EURO
36,99 -0,7%
ALTIN
2.934,88 -0,37%
BITCOIN
2.569.310,63 1,65%

Gaziantep FK'nin Gol Yıldızı: Alexandru Maxim

Alexandru Maxim, Gaziantep FK tarihi boyunca Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu oldu ve kaptanlık görevini üstlendi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:07
Gaziantep FK'nin Gol Yıldızı: Alexandru Maxim

Maxim'in Gaziantep FK'daki Başarıları

Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, kulüp tarihinin Süper Lig'deki en etkili oyuncusu olarak öne çıkıyor. 34 yaşındaki Rumen futbolcu, kırmızı-siyahlı forma altında 45 gol ve 28 asist ile büyük bir başarıya imza attı.

2019’dan Bu Yana

Maxim, 2019-2020 sezonunun devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiralanarak Gaziantep'e katıldı. İlk yarıda 15 maçta 7 gol ve 2 asist yaptı. 2020-2021 sezonu ise onun kariyerinde en skorer yıl oldu; bu sezon 38 maçta 15 gol ve 3 asist ile katkı sağladı.

Sakatlık ve Geri Dönüş

2021-2022 sezonunda sakatlık nedeniyle ligin ilk 6 haftasında sahalardan uzak kaldı. Ancak döndüğünde 31 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist ile etkili bir performans sergiledi. 2022-2023 sezonunun ilk yarısında ise 21 maçta 4 gol ve 6 asist ile takıma katkı sağlamaya devam etti.

Maxim'in İfadeleri

Maxim, AA muhabirine verdiği demeçte, "Takımda en çok gol atan oyuncu olmaktan gurur duyuyorum. Kulüp tarihine geçmek, benim için bir onurdur. Taraftarlarımızın mutluluğu bizim için önemlidir," dedi.

Forma Giymeye Devam Ediyor

Bu sezon kaptanlık pazubendini takan Maxim, 10 maçta 2 gol ve 1 asist yaparak liderlik rolüne devam ediyor. Eğer 5 maç daha forma giymesi halinde, Süper Lig'de Gaziantep'in en çok forma giyen oyuncusu unvanını kazanacak.

Sonuç

Maxim, Gaziantep FK için sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir sembol haline geliyor. Takım ve şehir için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı olan futbolcu, kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam edecektir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, attığı 45 gol ve yaptığı 28 asistle kulüp tarihinin Süper Lig'de gol yollarındaki en etkili oyuncusu oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, attığı 45 gol ve yaptığı 28 asistle kulüp tarihinin Süper Lig'de gol yollarındaki en etkili oyuncusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir, Kopenhag'da Unutulmaz Bir Maç Oynayacak
2
Gaziantep FK'nin Gol Yıldızı: Alexandru Maxim
3
Trabzonspor'un Nwakaeme Kâbusu: Sakatlıklar Peşini Bırakmadı
4
Türk Bisikletinin Olimpiyat Hedefi: Madalya Kazanmak
5
Sivasspor Süper Lig'de Tarihi Performans Sergiliyor
6
Özel Sporcular Los Angeles 2028 için Hedeflerini Belirledi
7
Akyüz Kardeşlerin Wushu Hedefleri: Olimpiyat Şampiyonu Olmak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol