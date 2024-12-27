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Gaziantep FK’nın Yeni Transferleri İle Süper Lig’deki Başarısı Dikkat Çekiyor

Gaziantep FK, yeni transferleriyle Süper Lig’in en çok transfer yapan takımı oldu. Yabancı oyuncular etkili performanslarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:14
Gaziantep FK’nın Yeni Transferleri İle Süper Lig’deki Başarısı Dikkat Çekiyor

Gaziantep FK, Yeni Yıldızlarıyla Göz Dolduruyor

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonuna damgasını vuran Gaziantep FK, gerçekleştirdiği 17 transfer ve 12 yabancı futbolcu ile merak edilenler arasında yer alıyor. Bu sezon başında kadrolarına kattıkları oyuncular, ligin ilk yarısında gösterdikleri performansla takıma önemli katkılar sağladı.

En Çok Gol Atan: Deian Sorescu

Gaziantep FK'nın bu sezon en çok gol atan oyuncusu uluslararası deneyime sahip Deian Sorescu oldu. Geçtiğimiz sezonda Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan kiralık olarak gelen orta saha oyuncusu, sezon başında üç yıllık sözleşme ile takıma katıldı. Sorescu, geride kalan haftalarda 5 golle takımının en etkili silahı konumuna geldi.

En Çok Asist: Kacper Kozlowski

İngiltere'nin Brighton takımından transfer edilen Kacper Kozlowski, genç yaşına rağmen öne çıkan performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 11 karşılaşmada 800 dakika sahada kalan Kozlowski, 4 asistle takımın en fazla asist yapan ismi oldu. Aynı zamanda, 6 sarı kartla takımda en çok kart gören oyuncu unvanına da sahip.

En Çok Süre Alan: Sokratis Dioudis

Yunan kaleci Sokratis Dioudis, oynadığı 16 karşılaşmanın 14’ünde kaleyi koruyarak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Dioudis, toplamda 1215 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu ve 21 golü kalesinde gördü.

En Çok Maça Çıkan: Kenan Kodro

Gaziantep FK'nın gol yollarındaki katkısı için kiralanan Kenan Kodro, ilk yarıda oynanan tüm karşılaşmalarda forma giydi. Kodro, bu süreçte 1 gol ve 1 asistle takıma destek sunarak dikkat çekmeyi başardı.

Gaziantep FK'nın yeni transferleri, performanslarıyla hem kulüp yönetimini hem de taraftarları mutlu etmeye devam ediyor. İlk yarıdaki bu etkileyici performans, sezonun ikinci yarısında da devam ederse, takım hedeflerine ulaşma konusunda büyük bir adım atmış olacak.

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