Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u 1-0 Önde Bitirdi: İlk Yarı Sonuçları

Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelen Gaziantep FK ve Onvo Antalyaspor maçının ilk yarısı, Gaziantep ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte, 1. dakikada Maxim'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Okereke, topu Kenan Kodro'ya ulaştırdı. Ancak Kodro'nun vuruşuyla atılan gol, hakem Oğuzhan Çakır tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

16. dakikada gelişen bir başka atakta, Bünyamin Balcı'nın orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Van de Streek, vuruşunu yaptı ama top direğe çarparak auta gitti.

32. dakikada, Mustafa Eskihellaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim, kafa vuruşunu denedi ancak bu da direğe takılarak auta gitti.

34. dakikada yine Okereke'nin etkili driblingi sonrası yaptığı vuruş, savunmaya çarptı ve top Sorescu'nun önüne düştü. Fakat Sorescu'nun plase vuruşu da hakem tarafından ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

42. dakikada, Mustafa Eskihellaç orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bulunan Okereke'ye ulaştırdı. Okereke, savunmayı çalımlayarak yaptığı pasla, Kozlowski'yi buluşturdu. Kozlowski, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarı sonucu itibarıyla Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor karşısında 1-0'lık üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına gitti.