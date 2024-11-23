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Gaziantep FK, RAMS Başakşehir'i 3-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 18:12
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir'i 3-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Fırtına Gibi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, RAMS Başakşehir karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Karşılaşma, Gaziantep stadyumunda büyük bir heyecanla izlendi.

Maçın Kilit Anları

Maçın bana göre en dikkat çeken anlarından biri, 59. dakikada yaşandı. Lungoyi, sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu bekletmeden vuran Maxim'e aktardı, ancak kaleci Muhammed Şengezer bu şutu kurtarmayı başardı.

Galibiyetin geldiği 75. dakikada ise Lungoyi bu defa çizgiyi aştı; ceza sahasına giren Okereke'ye harika bir pas verdi. Okereke, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve durum 3-0 oldu.

Sonuç olarak, Gaziantep FK, sahadan net bir galibiyetle ayrılarak puanını artırdı ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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