Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, 27 Eylül'de konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü; antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:40
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanda öne çıkanlar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan seans, top kapma ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

