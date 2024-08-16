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Gaziantep FK, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Samsunspor karşılaşması için hazırlıklarını Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:19
Gaziantep FK, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetiminde Antrenman

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Selçuk İnan liderliğinde ve yaklaşık 90 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Taktik Çalışmalar

Futbolcular, antrenmanın ilerleyen kısmında taktik çalışmalara odaklandı ve önemli detaylar üzerinde durdu. Maç öncesi son hazırlıklarını titizlikle tamamlayan Gaziantep FK, Samsunspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla çıkmayı hedefliyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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