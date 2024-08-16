Gaziantep FK, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.
Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetiminde Antrenman
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Selçuk İnan liderliğinde ve yaklaşık 90 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Taktik Çalışmalar
Futbolcular, antrenmanın ilerleyen kısmında taktik çalışmalara odaklandı ve önemli detaylar üzerinde durdu. Maç öncesi son hazırlıklarını titizlikle tamamlayan Gaziantep FK, Samsunspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla çıkmayı hedefliyor.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.