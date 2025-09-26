Gaziantep FK - Samsunspor: Süper Lig 7. Hafta

Gaziantep FK, Süper Lig 7. haftasında yarın Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 17.00'de Samsunspor'u ağırlayacak; hakem Batuhan Kolak.

Gaziantep FK - Samsunspor: Süper Lig 7. Hafta Randevusu

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Maç bilgileri

Saat: 17.00
Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadı
Hakem: Batuhan Kolak

İki takımın geçmişi

Önceki sezonlarda oynanan 4 karşılaşmada Gaziantep FK, rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Lig performansı

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplam 10 puan topladı. Takım, bu maçlarda rakip fileleri 8 kez sarsarken kalesinde 10 gole engel olamadı.

Ev sahibi form tuttu

Güneydoğu temsilcisi lige kötü bir başlangıç yaptı ancak son 4 maçta yükselen bir grafik yakaladı. İsmet Taşdemir yönetiminde lige başlayan ekip, ilk iki haftadaki Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetlerinin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

Yeni teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Gaziantep FK, çıktığı 4 maçta da yenilmedi; Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'u yenip Trabzonspor ile berabere kaldı. Son 4 maçta elde edilen sonuçlarla ekip, üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

