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Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Gaziantep FK, Düzce'de sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çalışmalara devam ediyorlar.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:16
Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Gaziantep FK'nın Sezon Hazırlıkları

Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, yeni sezon için hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde antrenman yapıyor.

İdman Detayları

Son idmanda, FC Prishtina ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular, salonda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaparak kondisyonlarını artırmaya çalıştı.

Gelecek Planları

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam idmanıyla birlikte sezon hazırlıklarına devam edecektir. Takımın performansı ve sezon hedefleri büyük bir merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampta bulunduğu Topuk Yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmana Salem M'Bakata da katıldı.

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