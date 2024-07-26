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Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarını Düzce'de Sürdürüyor

Gaziantep FK, Düzce'deki kamp merkezinde sezon öncesi antrenmanlarına devam ediyor, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çalışıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:48
Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarını Düzce'de Sürdürüyor

Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarını sürdürmekte. Takım, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

İdman Programı

Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirdiği idmanda futbolcular, ısınma, koşu, kanat organizasyonları, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular, dar alanda çift kale maç yaparak takım oyununu geliştirmeye çalıştı.

Gelecek Antrenmanlar

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarına bu akşam ve yarın yapacağı antrenmanlarla devam etmeyi planlıyor. Takımın form durumunu ve oyun sistemini oluşturma aşamasındaki bu çalışmalar, sezon öncesi önem taşıyor.

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