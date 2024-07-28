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Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarını Düzce'de Yoğunlaştırıyor

Gaziantep FK, Düzce'deki kampında sezon hazırlıklarını çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 22:49
Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarını Düzce'de Yoğunlaştırıyor

Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarını Düzce'de Yoğunlaştırıyor

Düzce'de kamp dönemini geçiren Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, sezon öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah ve akşam çift antrenman gerçekleştirerek hazırlıklarını sürdürüyor.

Yoğun Antrenman Programı

Takım, sabah idmanında taktik odaklı çalışmalara ağırlık verirken, akşam yapılan antrenmanlarda ise kanat organizasyonları ve şut çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla futbolcular günlerini tamamladı. Gelecek Antrenmanlar

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlık süreçlerini devam ettirecek. Gaziantep FK'nın yeni sezon için hazır olup olmayacağı ise bu yoğun kamp dönemine bağlı olarak merakla bekleniyor.

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift...

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan, idamnı takip etti.

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift...

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan, idamnı takip etti.

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift...

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan, idamnı takip etti.

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