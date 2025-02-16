Gaziantep FK, Sivas'ı 2-1 Geçti; 7. İç Saha Galibiyeti

Gaziantep FK, İç Sahada 7. Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Gaziantep FK, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-1 yenerek sahasındaki 7. galibiyetini elde etti. Bu sezon ligdeki iç saha performansıyla dikkat çeken Gaziantep, toplamda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Ev Sahibi Başarıları

Ev sahibi olduğu müsabakalarda TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Onvo Antalyaspor, Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor'u mağlup eden Gaziantep FK; Beşiktaş, Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK ile berabere kaldı, Reeder Samsunspor ve Galatasaray'a ise yenildi.

İç Sahadaki Etkileyici Performansı

Evinde oynadığı lig maçlarında toplam 24 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Bu performansıyla Gaziantep FK, Süper Lig'de sahasında en az gol yiyen takımlardan biri olmayı başardı.