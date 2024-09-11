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Gaziantep FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:43
Gaziantep FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK Hazırlıkları Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Maç öncesinde hazırlıklarına devam eden kırmızı siyahlı ekip, antrenmanlarına hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, tam 1 saat 35 dakika sürdü. Antrenman sırasında futbolcular, çift kale maç yaptı ve stratejik çalışmalara yoğunlaştı.

Milli Takım Oyuncuları Takıma Katıldı

Ayrıca, milli takımlarda bulunan futbolcular Deian Sorescu ve Cyril Mandouki, Gaziantep’e gelerek takımla birlikte çalışmalarına başladı. Bu durum, takımın hazırlıklarını güçlendirecek.

Sonraki Adım

Kırmızı siyahlı ekip, yarınki antrenmanla birlikte Sivasspor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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