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Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı ve yola çıkıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:59
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Süper Lig'de Sivasspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, yarın Sivasspor ile deplasmanda mücadele edecek. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda 17.00’de başlayacak ve hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiminde gerçekleşecek.

Ligdeki Durum

Bu sezon, ligde 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3 puanla 13. sırada bulunan Gaziantep ekibi, 3. haftadaki Galatasaray karşılaşması ertelendiği için 4. haftayı da bay geçirdi. Bu nedenle, Sivasspor karşısında galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

Takım Hazırlıkları

Kırmızı-siyahlı takım, bugünkü antrenmanın ardından Sivas'a hareket edecek. Kafile, maç için tüm hazırlıklarını tamamlayarak rakibine karşı sahada üstünlük sağlamayı umuyor.

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