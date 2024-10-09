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Gaziantep FK, Süper Lig'de En Hırçın Takım Olma Unvanını Elde Etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de en çok kart gören takım oldu. İlk 8 haftada 24 kartla ligdeki en fazla kartı topladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:05
Gaziantep FK, Süper Lig'de En Hırçın Takım Olma Unvanını Elde Etti

Gaziantep FK Süper Lig'de Kart Ceza Şampiyonu oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada hakemler toplam 341 kart gösterdi. Gaziantep FK, oynadığı 7 maçta 23 sarı ve 1 kırmızı kartla en çok kart gören takım unvanına sahip oldu.

Kötü Bir Başlangıç

Gaziantep temsilcisi, 8. haftanın ardından 5 puanla 16. sırada yer almakta. Ligi 6. sezonunda geçiren ekip, 4. haftayı maç yapmadan geçirdi ve oynadığı her karşılaşmada kart gördü.

Kart Durumu

Gaziantep FK'nın kart istatistikleri:

  • Sarı Kart: 23
  • Kırmızı Kart: 1
  • Toplam: 24

Diğer Takımların İstatistikleri

İlk 8 hafta sonunda Gaziantep FK'nın ardından gelen takımların kart durumu şu şekildedir:

  • Corendon Alanyaspor: 21 Sarı, 0 Kırmızı
  • Net Global Sivasspor: 19 Sarı, 2 Kırmızı
  • TÜMOSAN Konyaspor: 20 Sarı, 0 Kırmızı
  • Antalyaspor: 19 Sarı, 1 Kırmızı
  • Göztepe: 19 Sarı, 0 Kırmızı

Kozlowski ve Daubin'in Performansı

Gaziantep FK'nın en çok sarı kart gören oyuncusu olan Kacper Kozlowski, 6 maçta tam 5 sarı kart gördü. Ligin 7. haftasında Trabzonspor karşısında gördüğü 4. sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.

Ayrıca, takımın tek kırmızı kart gören oyuncusu olan Quentin Daubin, ligin ilk haftasında gördüğü kırmızı karttan sonra takımda süre alamadı.

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