Gaziantep FK, Trabzonspor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek.

Ligde oynadığı 22 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 29 puan toplayan Gaziantep FK için bu maç önemli bir viraj niteliğinde.

Kart Ceza Sınırında Olan Oyuncular

Maç öncesinde Gaziantep FK'de savunmadaki 4 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor. Semih Güler, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ ve Saborit, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki Eyüpspor müsabakasında görev alamayacak.

Dış Saha Performansı

Gaziantep FK, ligde iç sahada yalnızca iki kez yenilmesine rağmen, dış sahada istediği başarıyı yakalayamadı. Deplasmanda oynadığı 10 maçta yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak zor anlar yaşadı. Bu süreçte, rakip kaleye yalnızca 13 gol atarken, kendi kalesinde 24 gol gördü.

Trabzonspor ile Tarihi Rekabet

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Trabzonspor ile 12. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 11 maçta 7 galibiyet alan bordo-mavili ekip ve 4 beraberlik sonucunun yanı sıra, ligdeki son mücadele 0-0'lık skorla noktalandı.